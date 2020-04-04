Global Automotive Cybersecurity Market Size, Opportunity, Key Players, Share, Growth, Status, Demand, and Forecast to 2025
The report provide the insights about the industry that includes SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analysis, Porter Five forces (Bargaining Power of Suppliers, Bargaining Power of Buyers, Threat of New Entrants, Threat Of Substitutes, Intense Rivalry), Value and Supply chain analysis, and the factor that drives and hamper the growth of market during forecast period. Also, the study provides an in-depth analysis of the various segments of the market. For more info Click here @
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The report covers the analysis and forecast of the automotive cybersecurity market at global as well as regional level. The study provides historic data of 2016 along with the forecast for the period between 2017 and 2025 based on revenue (US$ Mn).
The study provides a detailed view of the automotive cybersecurity market, by segmenting it based on by vehicle type, solution, security, application, and regional demand. Rise of cyber attacks in the automobile sector is one of the key factor fueling the growth of the market. High demand of security in the ecosystem of connected vehicles, creates a huge market opportunity for automotive cybersecurity market during the forecasted years.
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Note: The study base year and forecast period can be customized as per the request. Also, the table of contents is the defined scope of a published report. As per requirement, cross-sectional analysis across all industries or specific geography or ‘country-based’ analysis can be provided as a part of customization
1 INTRODUCTION
1.1 MARKET SEGMENTATION
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 ECOSYSTEM OF AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET
2.2 TOP-DOWN APPROACH
2.3 BOTTOM-UP APPROACH
2.4 ASSUMPTIONS
3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SNAPSHOT
3.2 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET REVENUE, 2017– 2025(US$ MN)
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 KEY TRENDS ANALYSIS
4.3 PRODUCT DEVELOPMENT AND DIVERSIFICATION ANALYSIS
4.4 PORTERS FIVE FORCE ANALYSIS
4.5 VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6 COMPETITIVE LANDSCAPE
4.7 COMPANY MARKET SHARE ANALYSIS
4.8 EXPANSION STRATEGIES ADOPTED BY LEADING PLAYERS
5 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE TYPE
5.1 OVERVIEW
5.2 PASSENGER VEHICLES
5.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES
5.4 HEAVY COMMERCIAL VEHICLES
6 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
6.1 OVERVIEW
6.2 HARDWARE-BASED
6.3 SOFTWARE-BASED
6.4 PROFESSIONAL-BASED
7 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
7.1 OVERVIEW
7.2 APPLICATION
7.3 CLOUD
7.4 ENDPOINT
7.5 NETWORK
7.6 WIRELESS
8 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
8.1 OVERVIEW
8.2 COMMUNICATION
8.3 INFOTAINMENT
8.4 ON BOARD DIAGNOSTICS
8.5 SAFETY
8.6 TELEMATICS
8.7 OTHERS
9 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY GEOGRAPHY
9.1 NORTH AMERICA
9.1.1 MARKET DYNAMICS
9.1.1.1 DRIVERS
9.1.1.2 RESTRAINTS
9.1.1.3 OPPORTUNITY
9.1.2 U.S.
9.1.3 CANADA
9.1.4 MEXICO
9.2 EUROPE
9.2.1 MARKET DYNAMICS
9.2.1.1 DRIVERS
9.2.1.2 RESTRAINTS
9.2.1.3 OPPORTUNITY
9.2.2 U.K.
9.2.3 FRANCE
9.2.4 GERMANY
9.2.5 SPAIN
9.2.6 REST OF EUROPE
9.3 ASIA PACIFIC
9.3.1 MARKET DYNAMICS
9.3.1.1 DRIVERS
9.3.1.2 RESTRAINTS
9.3.1.3 OPPORTUNITY
9.3.2 INDIA
9.3.3 CHINA
9.3.4 JAPAN
9.3.5 REST OF ASIA PACIFIC
9.4 MIDDLE EAST AND AFRICA
9.4.1 MARKET DYNAMICS
9.4.1.1 DRIVERS
9.4.1.2 RESTRAINTS
9.4.1.3 OPPORTUNITY
9.4.2 SOUTH AFRICA
9.4.3 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA
9.5 LATIN AMERICA
9.5.1 MARKET DYNAMICS
9.5.1.1 DRIVERS
9.5.1.2 RESTRAINTS
9.5.1.3 OPPORTUNITY
9.5.2 BRAZIL
9.5.3 REST OF LATIN AMERICA
10 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY COMPANY
10.1 INTRODUCTION
10.2 ARGUS CYBER SECURITY LIMITED
10.2.1 BUSINESS OVERVIEW
10.2.2 PRODUCTS & SERVICES
10.2.3 KEY STRATEGY
10.2.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.2.5 SWOT ANALYSIS
10.3 ARILOU TECHNOLOGIES LIMITED
10.3.1 BUSINESS OVERVIEW
10.3.2 PRODUCTS & SERVICES
10.3.3 KEY STRATEGY
10.3.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.3.5 SWOT ANALYSIS
10.4 CISCO SYSTEMS INC.
10.4.1 BUSINESS OVERVIEW
10.4.2 PRODUCTS & SERVICES
10.4.3 KEY STRATEGY
10.4.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.4.5 SWOT ANALYSIS
10.5 DELPHI TECHNOLOGIES
10.5.1 BUSINESS OVERVIEW
10.5.2 PRODUCTS & SERVICES
10.5.3 KEY STRATEGY
10.5.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.5.5 SWOT ANALYSIS
10.6 ESCRYPT EMBEDDED SYSTEMS
10.6.1 BUSINESS OVERVIEW
10.6.2 PRODUCTS & SERVICES
10.6.3 KEY STRATEGY
10.6.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.6.5 SWOT ANALYSIS
10.7 HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES
10.7.1 BUSINESS OVERVIEW
10.7.2 PRODUCTS & SERVICES
10.7.3 KEY STRATEGY
10.7.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.7.5 SWOT ANALYSIS
10.8 INTEL CORPORATION
10.8.1 BUSINESS OVERVIEW
10.8.2 PRODUCTS & SERVICES
10.8.3 KEY STRATEGY
10.8.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.8.5 SWOT ANALYSIS
10.9 NXP SEMICONDUCTORS
10.9.1 BUSINESS OVERVIEW
10.9.2 PRODUCTS & SERVICES
10.9.3 KEY STRATEGY
10.9.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.9.5 SWOT ANALYSIS
10.10 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION
10.10.1 BUSINESS OVERVIEW
10.10.2 PRODUCTS & SERVICES
10.10.3 KEY STRATEGY
10.10.4 RECENT DEVELOPMENTS
10.10.5 SWOT ANALYSIS
LIST OF TABLES
TABLE 1 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE, 2017-2025 (USD MN)
TABLE 2 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE
TABLE 3 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
TABLE 4 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
TABLE 5 GLOBAL AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
TABLE 6 NORTH AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE, 2017-2025 (USD MN)
TABLE 7 NORTH AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE
TABLE 8 NORTH AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
TABLE 9 NORTH AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
TABLE 10 NORTH AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
TABLE 11 EUROPE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE, 2017-2025 (USD MN)
TABLE 12 EUROPE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE
TABLE 13 EUROPE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
TABLE 14 EUROPE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
TABLE 15 EUROPE AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
TABLE 16 ASIA-PACIFIC AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE, 2017-2025 (USD MN)
TABLE 17 ASIA-PACIFIC AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE
TABLE 18 ASIA-PACIFIC AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
TABLE 19 ASIA-PACIFIC AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
TABLE 20 ASIA-PACIFIC AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
TABLE 21 MIDDLE EAST AND AFRICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET SIZE, 2017-2025 (USD MN)
TABLE 22 MIDDLE EAST AND AFRICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE
TABLE 23 MIDDLE EAST AND AFRICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
TABLE 24 MIDDLE EAST AND AFRICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
TABLE 25 MIDDLE EAST AND AFRICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
TABLE 26 LATIN AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITYMARKET SIZE, 2017-2025 (USD MN)
TABLE 27 LATIN AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY VEHICLE
TABLE 28 LATIN AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION
TABLE 29 LATIN AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY
TABLE 30 LATIN AMERICA AUTOMOTIVE CYBERSECURITY MARKET, BY APPLICATION
Continue…
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