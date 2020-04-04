Global Biopesticides Market Size, Share, Status, Opportunity, Demand, Growth, and Forecast Analysis
The report provide the insights about the industry that includes SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analysis, Porter Five forces (Bargaining Power of Suppliers, Bargaining Power of Buyers, Threat of New Entrants, Threat Of Substitutes, Intense Rivalry), Value and Supply chain analysis, and the factor that drives and hamper the growth of market during forecast period. Also, the study provides an in-depth analysis of the various segments of the market. For more info Click here @
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The report covers the analysis and forecast of the biopesticides market on global as well as regional level. The study provides historic data of 2016 along with the forecast for the period between 2018 and 2025 based on revenue (US$ Mn).
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Note: The study base year and forecast period can be customized as per the request. Also, the table of contents is the defined scope of a published report. As per requirement, cross-sectional analysis across all industries or specific geography or ‘country-based’ analysis can be provided as a part of customization
1 RESEARCH METHODOLOGY, ASSUMPTIONS AND ACRONYMS
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET ($ REVENUE)
3 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET OVERVIEW ($ REVENUE)
3.1 INTRODUCTION
3.1.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET
3.1.2 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET SNAPSHOT
4 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET OVERVIEW- BY PRODUCT TYPE ($ REVENUE)
4.1 INTRODUCTION
4.1.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET- BY PRODUCT TYPE
4.1.1.1 BIOFUNGICIDES
4.1.1.2 BIOINSECTICIDES
4.1.1.3 BIONEMATICIDES
4.1.1.4 BIORODENTICIDES
4.1.1.5 OTHERS
5 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET- BY INGREDIENTS ($ REVENUE)
5.1 INTRODUCTION
5.1.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET- BY INGREDIENTS
5.1.1.1 BIOCHEMICALS
5.1.1.2 BENEFICIAL INSECTS
5.1.1.3 MICROBES
6 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS AND FORECAST, BY FORM ($ REVENUE)
6.1 INTRODUCTION
6.1.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET- BY FORM
6.1.1.1 LIQUID-BASED
6.1.1.2 POWDER-BASED
6.1.1.3 OTHERS
7 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS AND FORECAST, BY CROP ($ REVENUE)
7.1 INTRODUCTION
7.1.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET- BY CROP
7.1.1.1 CEREALS
7.1.1.2 PULSES
7.1.1.3 FRUITS & VEGETABLES
7.1.1.4 OTHERS
8 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS AND FORECAST, BY APPLICATION ($ REVENUE)
8.1 INTRODUCTION
8.1.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET- BY APPLICATION
8.1.1.1 FOLIAR SPRAY
8.1.1.2 SEED TREATMENT
8.1.1.3 POST-HARVEST
8.1.1.4 OTHERS
9 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET, BY REGION ($ REVENUE)
9.1 INTRODUCTION
9.2 KEY TAKEWAYS
10 NORTH AMERICA BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET ($ REVENUE)
10.1 MARKET DYNAMICS
10.1.1 DRIVERS
10.1.2 RESTRAINTS
10.1.3 OPPORTUNITIES
10.2 NORTH AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY PRODUCT TYPE
10.3 NORTH AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY INGREDIENTS
10.4 NORTH AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY FORM
10.5 NORTH AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY CROP
10.6 NORTH AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY APPLICATION
10.7 U.S.
10.8 CANADA
10.9 MEXICO
10.10 REST OF NORTH AMERICA
11 EUROPE BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET ($ REVENUE)
11.1 MARKET DYNAMICS
11.1.1 DRIVERS
11.1.2 RESTRAINTS
11.1.3 OPPORTUNITIES
11.2 EUROPE BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY PRODUCT TYPE
11.3 EUROPE BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY INGREDIENTS
11.4 EUROPE BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY FORM
11.5 EUROPE BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY CROP
11.6 EUROPE BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY APPLICATION
11.7 U.K.
11.8 FRANCE
11.9 GERMANY
11.10 ITALY
11.11 SPAIN
11.12 REST OF EUROPE
12 ASIA PACIFIC BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET ($ REVENUE)
12.1 MARKET DYNAMICS
12.1.1 DRIVERS
12.1.2 RESTRAINTS
12.1.3 OPPORTUNITIES
12.2 ASIA PACIFIC BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY PRODUCT TYPE
12.3 ASIA PACIFIC BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY INGREDIENTS
12.4 ASIA PACIFIC BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY FORM
12.5 ASIA PACIFIC BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY CROP
12.6 ASIA PACIFIC BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY APPLICATION
12.7 INDIA
12.8 CHINA
12.9 JAPAN
12.10 REST OF ASIA PACIFIC
13 MIDDLE EAST AND AFRICA (MEA) BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET ($ REVENUE)
13.1 MARKET DYNAMICS
13.1.1 DRIVERS
13.1.2 RESTRAINTS
13.1.3 OPPORTUNITIES
13.2 MEA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY PRODUCT TYPE
13.3 MEA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY INGREDIENTS
13.4 MEA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY FORM
13.5 MEA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY CROP
13.6 MEA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY APPLICATION
13.7 SOUTH AFRICA
13.8 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA
14 LATIN AMERICA BIOPESTICIDES MARKET REVENUE FORECAST AND POTENTIAL ADDRESSABLE MARKET ($ REVENUE)
14.1 MARKET DYNAMICS
14.1.1 DRIVERS
14.1.2 RESTRAINTS
14.1.3 OPPORTUNITIES
14.2 LATIN AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY PRODUCT TYPE
14.3 LATIN AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY INGREDIENTS
14.4 LATIN AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY FORM
14.5 LATIN AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY CROP
14.6 LATIN AMERICA BIOPESTICIDES MARKET ANALYSIS- BY APPLICATION
14.7 BRAZIL
14.8 REST OF LATIN AMERICA
15 COMPETATIVE LANDSCAPE
15.1 GLOBAL BIOPESTICIDES MARKET-COMPANY MARKET SHARE ANALYSIS
16 COMPANY PROFILES: (REVENUE, PRODUCT COMPONENTS/BRAND OFFERINGS, COMPANY HIGHLIGHTS)
16.1 ARYSTO LIFESCIENCE CORPORATION
16.2 BASF SE
16.3 BAYER CROPSCIENCE AG
16.4 BIOWORKS, INCORPORATED
16.5 CERTIS USA
16.6 INVIVO AGROSCIENCE
16.7 KOPPERT BV
16.8 MARRONE BIO INNOVATIONS
16.9 RINCON-VITOVA INSECTARIES
16.10 SYNGENTA BIOLINE LIMITED
16.11 THE DOW CHEMICAL COMPANY
16.12 VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
Continue…
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